Рассекречены любимые секс-игрушки принцессы Дианы и Гвинет Пэлтроу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитые женщины не отказывают себе в интимных шалостях

Даже леди Ди имела слабость к подобным вещам

Звезды часто пытаются скрыть личную жизнь, однако публике всё же удается узнать гораздо больше, чем нужно. Так, британцы составили список выдающихся женщин, чьи пикантные секреты стали всеобщим достоянием.

Жена принца Чарльза была бунтаркой в королевской семье. Она приводила в ужас Ее Величество своими откровенными заявлениями о монархах, а также имела неосторожность раскрыть маленькую интимную тайну.

Бывший телохранитель Дианы рассказал, что принцесса носила с собой в сумочке вибратор. Ей подарили игрушку в качестве шутки, но затем она превратилась в талисман. Однажды леди Ди забыла вибратор в Непале и дала приказ выслать его ей обратно в Великобританию, сообщает The Sun.

Гвинет Пэлтроу

Американская актриса совершенно свободно говорит на интимные темы. Более того, бренд Гвинет Goop выпускает множество секс-игрушек, но у самой звезды есть уникальный экземпляр. Пэлтроу приобрела вибратор из 24-каратного золота стоимостью 10 тысяч фунтов.

«Секс-игрушки давно превратились из гибких резиновых вещей, которые вы прячете в прикроватном столике, в прекрасные произведения интерактивного искусства», — объяснила Гвинет.

Джейн Фонда

Звезде фильма «Барбарелла» удалось переплюнуть Пэлтроу. Актриса с гордостью заявила, что носит одну из своих секс-игрушек на шее как украшение. Джейн призналась, что получила вибратор в подарок. По словам Фонды, он очень похож на серебряную подвеску.

Ева Лонгория

«Отчаянная домохозяйка» в отличие от коллег предпочитает более традиционные игрушки. Ева откровенно призналась, что не испытывала удовольствия от секса, пока не попробовала удовлетворять себя сама. Теперь актриса не обходится без вибратора в виде кролика.

«Мне не нравился секс, пока я не начала мастурбировать. Жаль, что я не открыла это для себя раньше. А еще я теперь постоянно дарю друзьям “кроликов”, и они просто в восторге!» — заявила Лонгория.

Кара Делевинь

Британская топ-модель взорвала Сеть, когда в прошлом году попала в объективы папарацци с покупкой из интим-магазина. Кара держала в руках большую коробку, в которой были секс-качели. Это специальное приспособление, получившее широкое распространение в БДСМ-культуре, позволяет заниматься любовью в самых неожиданных позах.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.