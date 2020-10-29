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    Жизнь

    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram

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    Герцогиня Кембриджская Кейт - Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Герцогиня Кембриджская Кейт
    Фото: @kensingtonroyal

    Фанаты оценили наряд супруги принца Уильяма в комментариях под материалом

    Модные эксперты Daily Mail признали герцогиню Кембриджскую Кэтрин самой модной знаменитостью соцсетей. Соответствующий материал появился на сайте британского интернет-издания.

    Кейт Миддлтон получила статус самой стильной в Instagram после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом. Ее образ дополнили кожаный ремень, браслет, серьги и подвеска на шее. В руках Миддлтон держала черно-белый зонт-трость.

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    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram
    Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram

    Фанаты оценили наряд супруги принца Уильяма в комментариях под материалом. «Она всегда в отличной одежде, которая к тому же безупречно сшита», «Кэтрин прекрасно одевается и всегда выглядит уместно», «Красивая, элегантная, зрелая, в отличной форме, заботливая, еще и отлично одета. Она своего рода пример для подражания, который нужен и взрослым, и детям», «Элегантно, как всегда», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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