Супругу принца Уильяма признали самой стильной знаменитостью Instagram



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Герцогиня Кембриджская Кейт Фото: @kensingtonroyal

Фанаты оценили наряд супруги принца Уильяма в комментариях под материалом

Модные эксперты Daily Mail признали герцогиню Кембриджскую Кэтрин самой модной знаменитостью соцсетей. Соответствующий материал появился на сайте британского интернет-издания.

Кейт Миддлтон получила статус самой стильной в Instagram после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом. Ее образ дополнили кожаный ремень, браслет, серьги и подвеска на шее. В руках Миддлтон держала черно-белый зонт-трость.

Фанаты оценили наряд супруги принца Уильяма в комментариях под материалом. «Она всегда в отличной одежде, которая к тому же безупречно сшита», «Кэтрин прекрасно одевается и всегда выглядит уместно», «Красивая, элегантная, зрелая, в отличной форме, заботливая, еще и отлично одета. Она своего рода пример для подражания, который нужен и взрослым, и детям», «Элегантно, как всегда», — писали они.

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