Канье Уэст в Чикаго устроил развозку кроссовок на украинских вездеходах (видео)



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Канье умеет удивлять

Музыкант решил оригинально раздать фанатам новые кроссовки своего бренда

Канье Уэст решил порадовать поклонников, организовав на День Святого Валентина несколько точек в Чикаго, где можно было забрать кроссовки Yeezy совершенно бесплатно. Об этом сообщает Complex.

Жители Чикого первыми примерили новые кроссовки от Канье, так как музыкант вырос в Чикаго и по-прежнему привязан к родному городу.

Кроме того, обувь доставляли на украинских вездеходах SHERP, которые засветились в клипе на песню Follow God с последнего альбома рэпера. Секретные точки с вездеходами располагались в Wicker Park, Grant Park и West Loop.

В 2012 году Владимир Школьник открыл в Киеве конструкторское бюро по производству вездеходов «Шерп». Сейчас украинский завод по производству уникальных внедорожников работает в основном на экспорт. В киевском цеху проводят полную сборку всех частей вездехода, каждая запчасть создается специально под «Шерп». Закупается только четырехцилиндровый двигатель 1.5 Kubota V1505-t мощностью 44,3 лошадиных силы. сопряженный с 5-ступенчатой МКПП. Есть и покупные детали, которые проще приобрести, чем собрать, например, подшипники и резина, которую делают по спецзаказу на белоцерковском заводе Rosava. В Европе заказывают самую прочную сталь, а также используют легкий немецкий алюминий. Каждый вездеход проходит испытания тут же на Жуковом острове, где есть и болотистая местность, и озера, и пески, и камни, и река.