Александр Порядинский поделился секретом похудения на 60 килограмм



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Александр похудел со 150 до 90 килограмм

Александр Порядинский, известный своей победой в четвертом сезоне проекта Х-Фактор, выступил во втором полуфинале Нацотбора Евровидение 2020.

Его песня Savior мотивирующая. Она о том, что в моменты разочарования нужно вспомнить, что ты не один в этом мире.

После своего выступления мужчина поделился секретом похудения. Александр похудел на 60 килограммов со 150 до 90 кг.

«Знаете, прикрывать холодильник не надо. Надо просто иногда прикрывать рот и все будет нормально», - посоветовал певец всем, кто хочет похудеть после праздников.

Тина Кароль отметила невероятный голос Александра, но раскритиковала вижуал и образ.

«Классный вокал и как будто он сидит в теле другого человека. Типичный бытовушный образ. Нужно менять» - говорит Тина Кароль.

Тина Кароль отметила невероятный голос Александра, но раскритиковала вижуал и образ.А Притула очень метко проиронизировал в отношении самовлюбленности певца.