Александр Порядинский поделился секретом похудения на 60 килограмм
Александр похудел со 150 до 90 килограмм
Александр Порядинский, известный своей победой в четвертом сезоне проекта Х-Фактор, выступил во втором полуфинале Нацотбора Евровидение 2020.
Его песня Savior мотивирующая. Она о том, что в моменты разочарования нужно вспомнить, что ты не один в этом мире.
После своего выступления мужчина поделился секретом похудения. Александр похудел на 60 килограммов со 150 до 90 кг.
«Знаете, прикрывать холодильник не надо. Надо просто иногда прикрывать рот и все будет нормально», - посоветовал певец всем, кто хочет похудеть после праздников.
Тина Кароль отметила невероятный голос Александра, но раскритиковала вижуал и образ.
«Классный вокал и как будто он сидит в теле другого человека. Типичный бытовушный образ. Нужно менять» - говорит Тина Кароль.
Тина Кароль отметила невероятный голос Александра, но раскритиковала вижуал и образ.А Притула очень метко проиронизировал в отношении самовлюбленности певца.