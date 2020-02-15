«Темненькие девочки, а такие светлые»: Данилко прокомментировал выступление афроукраинок на нацотборе Евровидения
Комментарий Андрея Данилко возмутил сеть
Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 под вторым номером выступила группа Fo Sho.
Fo Sho – афроукраинский хип-хоп-проект, который в 2019 году создали три сестры: Бетти, Сиона и Мариам Ендале.
Песня Вlck Sqr посвящена знаменитой картине Казимира Малевича. «Нужно знать выдающихся украинцев» - говорят девушки со сцены.
Судьи отметили хорошую подготовку участниц.В общем судьи отметили хорошую подготовку девушек. Но комментарий Андрея Данилко возмутил сеть.
«Такие темненькие девочки, а такие светлые. Я всю песню улыбался. Я не слушаю таку музыку, как и вы нашу. Это было так позитивно. У меня осталось хорошее настроение», - прокомментировал выступление девушек Данилко.
«Такие темные девочки, а такие светлые», - этот комментарий Данилко меня отвлек от другого мнения о расизме. Когда вы видите не белых украинцев и радуетесь, что они знают украинский - это (неосознанный) расизм», - написала одна из зрительниц нацотбора.