Дэвид Аксельрод признался Притуле в любви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

David Axelrod еще недавно был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу «Голос країни» супруг продюсера Елены Мозговой предстал с новым официальным именем и фамилией

Во втором полуфинале национальном отборе на Евровидение 2020 под седьмым номером выступил David Axelrod.

За право представлять нашу страну на Евровидении-2020 в Роттердаме David Axelrod боролся с авторской балладой Horizon.

По признанию музыканта, эта песня для него особенная и свою премьеру ждала целых 5 лет.

«Я написал Horizon, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня – и все они вылились в эту балладу», - комментирует певец. - Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню – и понимаешь, что для нее еще не время».

Певец рассказал, что эта песня о светлой и искренней любви. Которая очень важна, ведь если мы любим животных, людей и свою планету то не убиваем их.

В конце обсуждения David Ахелрод решил увеличить количество любви вокруг и сказал Сергею Притуле слова любви. Притула ответил взаимностью.

Напоминаем, David Axelrod еще год назад был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу Голос страны он презентовал свое новое имя и фамилией.

По словам певца, после творческой паузы возникла необходимость устроил ребрендинг его сценическому образу и репертуару.

Дэвид вместе со своей женой Аленой Мозговой вместе с 2005 года. Пара официально поженилась перед рождением дочери Соломии в 2015 году.