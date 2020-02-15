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    Шоу-биз

    Дэвид Аксельрод признался Притуле в любви

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    Дэвид Аксельрод признался Притуле в любви

    David Axelrod еще недавно был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу «Голос країни» супруг продюсера Елены Мозговой предстал с новым официальным именем и фамилией

    Во втором полуфинале национальном отборе на Евровидение 2020 под седьмым номером выступил David Axelrod.

    За право представлять нашу страну на Евровидении-2020 в Роттердаме David Axelrod боролся с авторской балладой Horizon. 

    По признанию музыканта, эта песня для него особенная и свою премьеру ждала целых 5 лет. 

    «Я написал Horizon, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня – и все они вылились в эту балладу», - комментирует певец. - Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню – и понимаешь, что для нее еще не время».

    Певец рассказал, что эта песня о светлой и искренней любви. Которая очень важна, ведь если мы любим животных, людей и свою планету то не убиваем их.

    В конце обсуждения David Ахелрод решил увеличить количество любви вокруг и сказал Сергею Притуле слова любви. Притула ответил взаимностью.

    Напоминаем, David Axelrod еще год назад был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу Голос страны он презентовал свое новое имя и фамилией.

    По словам певца, после творческой паузы возникла необходимость устроил ребрендинг его сценическому образу и репертуару.

    Дэвид вместе со своей женой Аленой Мозговой вместе с 2005 года. Пара официально поженилась перед рождением дочери Соломии в 2015 году.

    знаменитости Евровидение Голос країни время
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