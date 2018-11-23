Шерил Коул готова воссоединиться с Girls Aloud

Раз даже Spice Girls в конечном итоге воссоединились, пусть и без Виктории Бекхэм, значит, в мире поп-музыки возможно абсолютно все. Например, воссоединение Girls Aloud – правда, заплатить за это придется весьма внушительную сумму денег.

Шерил Коул после ухода из Girls Aloud уже давно успела выстроить успешную сольную карьеру, поэтому воссоединение группы ее нисколько не прельщает. В интервью The Guardian по поводу воссоединения герлз-бэнда – куда, помимо Шерил, входили также Сара Хардинг, Надин Койл, Никола Робертс и Кимберли Уолш – певица сказала следующее: «Это никогда не случится. Нет никаких условий – этого просто не произойдет».

Интервьюер, однако, оказался упорным и ответил:

«Предположим, чисто теоретически, что у меня есть 10 миллионов фунтов и я готов отдать их в ваш с принцем Чарльзом благотворительный фонд Cheryl's Trust – в обмен на одно воссоединение Girls Aloud…»

Тут уж, конечно, Шерил устоять не смогла: «Ну, за 10 миллионов фунтов… Но вы имели в виду по 10 миллионов каждой из нас, правильно?»

Об эпохе Girls Aloud у Шерил остались самые позитивные воспоминания – в том числе и потому, что ей вместе с коллегами приходилось дружно отстаивать творческие решения. В частности, Шерил, Никола и Кимберли боролись за то, чтобы выпустить сингл The Promise таким, каким поклонники группы знают его сегодня.

«Когда мы уходили, кто-то в студии сказал нам: «Хорошо, мы сделаем по-вашему, но вы совершаете карьерное самоубийство», – вспоминает Шерил Коул. Сингл The Promise оказался самым быстро продаваемым синглом 2008 года.