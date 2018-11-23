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    Жизнь

    Влад Яма показал подросшего сына

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    Влад Яма - Влад Яма показал подросшего сына
    Влад Яма

    Маленький Леон очаровал сеть

    Совсем недавно звездный хореограф Влад Яма показал осеннюю фотосессию с супругой, а на вчера опубликовал фото со своим подросшим сыном Леоном, которому сейчас два годика.

    «Сынок, я тебя сильно-сильно «блюблю», ну ты понял!  Всех с Праздником!» (орфография автора сохранена, - прим ред), —трогательно подписал снимок с сыном Влад Яма.

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    Стоит отметить, что украинский танцор и судья шоу «Танцы со звездами» долгое время скрывал подробности личной жизни, и только в 2017 году признался, что тайно женился и стал отцом.

    Напомним, что сейчас у Влада Ямы выдалась весьма напряженная неделя. Влад Яма вместе с творческой командой и участниками проекта «Танцы со звездами» готовятся к грандиозному финалу, который состоится в это воскресенье.

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