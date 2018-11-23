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    Жизнь

    Николь Кидман запрещает своим детям смотреть фильмы с ее участием

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    Николь Кидман - Николь Кидман запрещает своим детям смотреть фильмы с ее участием
    Николь Кидман
    cosmo.com.ua

    В следующем году на широких экранах покажут фильм режиссера Карин Кусамы с Николь Кидман в главной роли

    В картине актриса сыграла женщину-полицейского, которая разрушает все вокруг и в первую очередь разрушает себя саму. Под грузом обстоятельств героиня Николь превратилась в безжалостную и сильную женщину, которая не видит преград на своем пути.

    В боевике Кидман предстанет перед зрителем с нетипичными для нее синяками под глазами и короткими темными волосами. Актриса довольна проделанной работой, однако дома с семьей они вряд ли соберутся за просмотром этого фильма — Николь не хочет, чтобы ее дочери смотрели его.

    «Это резкий и сложный фильм. Моя героиня может взять оружие и выстрелить, если на нее нападут, несмотря на то что внутри она все же женщина, которая полна ненависти. Не хочу, чтобы мои девочки это видели», — сказала Кидман. Она имеет в виду 10-летнюю Сандэй Роуз и семилетнюю Фэйт, дочери Николь от второго мужа, музыканта Кита Урбана.

    Джерело: graziamagazine.ru

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