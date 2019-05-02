Кенсингтонский дворец опубликовал новые фотографии в честь дня рождения принцессы Шарлотты



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принцесса Шарлотта

В день рождения своих детей по традиции принц Уильям и Кейт Миддлтон публикуют их новые снимки

В отличие от прошлого года сегодня они решили не отступать от своего же правила и поздравили дочь Шарлотту с четырехлетием, опубликовав новые кадры.

К четвертому дню рождения принцессы Шарлотты в официальном Instagram герцога и герцогини Кембриджских появились фотографии маленькой принцессы. Их сделала Кейт Миддлтон на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне и в королевском поместье Анмер Холл в Норфолке в апреле этого года.

На одном снимке принцесса в голубом платье в цветочек сидит на траве, на других двух кадрах она запечатлена в сером кардигане и клетчатой юбке.

Джерело: Hello!