Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
-
Розсилка
Драматизм и необычные сюжеты привлекли огромное количество пользователей
Писатель Эхуд Лавски и иллюстратор Яэль Натан объединились в творческий дуэт для создания захватывающих и кое-где пугающих комиксов-историй с непредсказуемыми развязками.
В отличие от большинства комиксов, которые мы видим на просторах сети, работы Эхуда и Яэля по-настоящему погружают в перипетии сюжета.
А всё из-за их драматического и визуального мастерства, а так же непривычно-внушительного размаха каждой истории.
Читайте также: Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent
Джерело: twizz.ru