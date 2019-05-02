Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Драматизм и необычные сюжеты привлекли огромное количество пользователей

Писатель Эхуд Лавски и иллюстратор Яэль Натан объединились в творческий дуэт для создания захватывающих и кое-где пугающих комиксов-историй с непредсказуемыми развязками.

В отличие от большинства комиксов, которые мы видим на просторах сети, работы Эхуда и Яэля по-настоящему погружают в перипетии сюжета.

А всё из-за их драматического и визуального мастерства, а так же непривычно-внушительного размаха каждой истории.

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Джерело: twizz.ru