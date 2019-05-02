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    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра

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    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра

    Драматизм и необычные сюжеты привлекли огромное количество пользователей

    Писатель Эхуд Лавски и иллюстратор Яэль Натан объединились в творческий дуэт для создания захватывающих и кое-где пугающих комиксов-историй с непредсказуемыми развязками.

    В отличие от большинства комиксов, которые мы видим на просторах сети, работы Эхуда и Яэля по-настоящему погружают в перипетии сюжета.

    А всё из-за их драматического и визуального мастерства, а так же непривычно-внушительного размаха каждой истории.

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    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра
    Писатель и иллюстратор поразили сеть необычными комиксами, которые захватывают с первого кадра

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    Джерело: twizz.ru

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