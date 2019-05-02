Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом



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Маша Ефросинина и Тимур Хромаев instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая поздравила любимого с годовщиной знакомства

17 лет назад украинская телеведущая Маша Ефросинина и Тимур Хромаев впервые встретились.