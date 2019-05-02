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    Жизнь

    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом

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    Маша Ефросинина и Тимур Хромаев - Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
    instagram.com/mashaefrosinina

    Украинская телеведущая поздравила любимого с годовщиной знакомства

    17 лет назад украинская телеведущая Маша Ефросинина и Тимур Хромаев впервые встретились.
    Несмотря на то, что несколько дней назад, в семье телеведущей произошло горе - умер свекр, Маша Ефросинина нашла в себе силы и поздравила супруга с годовщиной знакомства. 

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    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
    instagram.com/mashaefrosinina

    «17 лет со дня знакомства на набережной Ялты... Путь непростой, но абсолютно изумительный. Я рядом, Тимур Хромаев», - трогательно написала Ефросинина на своей странице в соцсети.
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