Маша Ефросинина восхитила сеть нежными снимками с супругом
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Розсилка
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
instagram.com/mashaefrosinina
Украинская телеведущая поздравила любимого с годовщиной знакомства
17 лет назад украинская телеведущая Маша Ефросинина и Тимур Хромаев впервые встретились.
Несмотря на то, что несколько дней назад, в семье телеведущей произошло горе - умер свекр, Маша Ефросинина нашла в себе силы и поздравила супруга с годовщиной знакомства.
instagram.com/mashaefrosinina
«17 лет со дня знакомства на набережной Ялты... Путь непростой, но абсолютно изумительный. Я рядом, Тимур Хромаев», - трогательно написала Ефросинина на своей странице в соцсети.