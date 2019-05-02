  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном

    • Розсилка
    <p>Джамала&nbsp;</p> <p></p> - В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном

    Джамала 

    instagram / jamalajaaa

    Поп-звезда порадовала поклонников семейными фото

    Украинская певица Джамала имеет очень плотный концертный график, поэтому каждую свободную минуту звезда посвящает своей семье, особенно маленькому ребенку. Прекрасная возможность для отдыха выпала на майские выходные, на которых Джа отправилась на прогулку по Киеву с любимым сыном.

    screenshot_74_01

    Об этом стало известно благодаря фото в Инстаграме звезды, на которых она выглядит очень счастливой. В комментариях к снимку Джамала отметила, что очень важно проводить время со своей семьей и призвала всех своих поклонников это сделать, хотя бы во время праздников.  

    screenshot_73

    «Поздравляю всех с долгожданными выходными.Проведите время с родными и хорошо отдохните!», - подписала фото Джа.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном
    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном
    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном
    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном
    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном
    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном
    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном
    В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном
    instagram / jamalajaaa

     Читайте также: 71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией.


    дети звезд певица семья Джамала новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ