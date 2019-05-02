В тени магнолий: Джамала восхитила сеть новыми фото с маленьким сыном



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Джамала instagram / jamalajaaa

Поп-звезда порадовала поклонников семейными фото

Украинская певица Джамала имеет очень плотный концертный график, поэтому каждую свободную минуту звезда посвящает своей семье, особенно маленькому ребенку. Прекрасная возможность для отдыха выпала на майские выходные, на которых Джа отправилась на прогулку по Киеву с любимым сыном.

Об этом стало известно благодаря фото в Инстаграме звезды, на которых она выглядит очень счастливой. В комментариях к снимку Джамала отметила, что очень важно проводить время со своей семьей и призвала всех своих поклонников это сделать, хотя бы во время праздников.

«Поздравляю всех с долгожданными выходными.Проведите время с родными и хорошо отдохните!», - подписала фото Джа.



