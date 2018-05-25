Кевин Федерлайн попросил Бритни Спирс утроить алименты на детей

Кевин Федерлайн ежемесячно получает 20 тысяч долларов на содержание детей - сыновей Джейдена и Шона - от бывшей жены Бритни Спирс

Однако этих средств стало для него мало, сообщает издание TMZ, и теперь он подает документы в суд на увеличение суммы в три раза.

Объяснение, которое дает Кевин своим возросшим аппетитам, - желание поддерживать должный уровень жизни в те моменты, когда сыновья проводят время с ним. Якобы позволить себе дорогостоящий отдых, игрушки и покупки, к которым привыкли мальчики, он самостоятельно больше не может. Сейчас у Кевина уже шестеро собственных детей, он практически не работает и содержит всю свою большую семью на деньги Бритни.

40-летний Федерлайн утверждает, что сумма, которую выплачивает Спирс, была зафиксирована в 2007 году, а сейчас ее доходы позволяют платить куда большие алименты. Согласно данным Федерлайна, Бритни зарабатывает более 34 миллионов долларов в год, тогда как он сам - всего 3000 долларов в месяц. В связи с возрастом его танцевальная карьера сошла на нет, и теперь он вынужден искать средства на существование в иных источниках дохода.

Несколько месяцев назад адвокаты Федерлайна вышли на представителей Спирс, чтобы провести переговоры на этот счет, однако ответа не получили. Теперь они готовят подать соответствующий запрос в суд. К слову, на ведение дел с юристами у Кевина также нет денег, поэтому просить компенсировать затраты он вновь будет вынужден у Бритни.