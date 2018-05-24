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    Alyosha показала драку мужа и жены в зрелищном клипе

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    Alyosha - Alyosha показала драку мужа и жены в зрелищном клипе
    Alyosha

    Создатели музыкального видео вдохновлялись фильмом «Мистер и миссис Смит»

    Популярная украинская певица Alyosha, которая представляла нашу страну на «Евровидении» в 2010 году, выпустила эффектное музыкальное видео на песню «Текила». В основе сюжета видео лежит сцена драки между супругами на кухне из знаменитого фильма «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

    Чтобы полностью вжиться в роль спецагента, Alyosha пришлось даже рисковать собственной жизнью. Во время съемок клипа исполнительница полностью отказалась от дублерши и выполняла все трюки сам. Над видео работала съемочная команда во главе с режиссером Инной Грабарь.

    «Для всех нас задача была лишь одно: показать супружеская жизнь за 200 секунд. Когда между артистом и режиссером является синергия – это залог того, что все получится. Несмотря на то, что съемки были непростыми, Alyosha горела желанием не останавливаясь жить жизнью своей героини. Поэтому работать нам было очень легко!» - прокомментировала работу над видео Грабарь.

    Напомним, ранее мужчина Alyosha, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя рассказал о его отношениях с певицей в постели. Артист признался, что они много экспериментируют.

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    Джерело: ТСН

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