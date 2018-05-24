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    Тина Кароль в новом клипе помечтала о мужчине своей мечты

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    Тина Кароль - Тина Кароль в новом клипе помечтала о мужчине своей мечты
    Тина Кароль

    Ролик собрал относительно мало просмотров по сравнению с предыдущими музыкальными видео артистки

    Популярная отечественная певица Тина Кароль выпустила музыкальное видео на песню «Мужчина моей мечты», пишет «Главком». Эта композиция вошла в мультиплатиновый альбом певицы «Интонации», а клип на нее – в одноименный вижуал альбом.

    Премьера клипа состоялась на YouTube-канале Кароль. За первые сутки ролик собрал чуть больше 7 тыс. просмотров, что относительно немного по сравнению с предыдущими клипами артистки.

    В клипе певица вместе с девушками из балета снялись в весенне-летней коллекции украинского бренда The Flow.

    Напомним, недавно Кароль выложила яркое видео, которое показывает, как ее девятилетний сын Вениамин танцует гопак. Также сын артистки научил приемам своих ровесников.

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