Тина Кароль в новом клипе помечтала о мужчине своей мечты

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тина Кароль

Ролик собрал относительно мало просмотров по сравнению с предыдущими музыкальными видео артистки

Популярная отечественная певица Тина Кароль выпустила музыкальное видео на песню «Мужчина моей мечты», пишет «Главком». Эта композиция вошла в мультиплатиновый альбом певицы «Интонации», а клип на нее – в одноименный вижуал альбом.

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале Кароль. За первые сутки ролик собрал чуть больше 7 тыс. просмотров, что относительно немного по сравнению с предыдущими клипами артистки.

В клипе певица вместе с девушками из балета снялись в весенне-летней коллекции украинского бренда The Flow.

Напомним, недавно Кароль выложила яркое видео, которое показывает, как ее девятилетний сын Вениамин танцует гопак. Также сын артистки научил приемам своих ровесников.