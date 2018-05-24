Дженнифер Лопес выпустила клип с соблазнительными танцами

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Дженнифер Лопес

Артистка выпустила нехарактерный для себя клип в черно-белых тонах

Поп-дива США Дженнифер Лопес зажгла дикие танцы в эротичных нарядах в новом клипе на песню Dinero («Деньги»). Эту композицию она записала вместе с американскими хип-хоп исполнителями Cardi B и DJ Khaled.

Примечательно, что видеоработа представлена в черно-белом цвете, что совершенно не свойственно для ее творчества.

Кадры ролика переполнены картинами роскошной жизни. Сама же Лопес предстает здесь в разных достаточно откровенных и гламурных образах.

В одном эпизоде певица в кружевном нижнем белье жарит ребрышки, в другом играет с обнаженными мужчинами в казино, а также вместе Cardi B находится в постели. Также Лопес не изменяет себе и демонстрирует в клипе незаурядные танцевальные способности.

Джерело: ТСН