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    Дженнифер Лопес выпустила клип с соблазнительными танцами

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    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес выпустила клип с соблазнительными танцами
    Дженнифер Лопес

    Артистка выпустила нехарактерный для себя клип в черно-белых тонах

    Поп-дива США Дженнифер Лопес зажгла дикие танцы в эротичных нарядах в новом клипе на песню Dinero («Деньги»). Эту композицию она записала вместе с американскими хип-хоп исполнителями Cardi B и DJ Khaled.

    Примечательно, что видеоработа представлена в черно-белом цвете, что совершенно не свойственно для ее творчества.

    Кадры ролика переполнены картинами роскошной жизни. Сама же Лопес предстает здесь в разных достаточно откровенных и гламурных образах.

    В одном эпизоде певица в кружевном нижнем белье жарит ребрышки, в другом играет с обнаженными мужчинами в казино, а также вместе Cardi B находится в постели. Также Лопес не изменяет себе и демонстрирует в клипе незаурядные танцевальные способности.

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    Джерело: ТСН

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