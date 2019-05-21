Кейт Миддлтон устроила Елизавете II экскурсию по саду



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В Лондоне открылся ежегодный фестиваль цветов Chelsea Flower Garden, для которого 37-летняя Кейт Миддлтон разработала ландшафтный проект «Назад к природе»

Посмотреть на результат приехала 93-летняя Елизавета II.

36-летний принц Уильям сопровождал супругу и бабушку во время прогулки. По словам очевидцев, наследник престола тепло поприветствовал Елизавету II поцелуем в щеку. Тоже самое сделала и Кейт, а затем сделала реверанс. Герцогиня провела королеве экскурсию по саду, рассказывая о своем проекте. На создание сада Миддлтон вдохновили воспоминания из детства: будучи ребенком она проводила много времени на природе, и ей хотелось передать этот опыт своим детям.

Для прогулки Кейт выбрала цветочное платье Erdem — любимого бренда принцессы Евгении. Королева тоже остановилась на наряде с флористичными мотивами и накинула сверху салатовое пальто. Елизавета II осталась довольна проделанной работой герцогини и остальными экспонатами фестиваля.

Ранее в саду уже побывало все семейство Кембриджских, включая принца Луи. Дети качались на качелях вместе с Кейт и Уильямом и играли на природе. Кстати, в саду герцогиня посадила любимые цветы принцессы Дианы, тем самым почтив ее память.

Джерело: graziamagazine.ru