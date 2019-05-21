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    Жизнь

    Кейт Миддлтон устроила Елизавете II экскурсию по саду

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    Кейт Миддлтон устроила Елизавете II экскурсию по саду

    В Лондоне открылся ежегодный фестиваль цветов Chelsea Flower Garden, для которого 37-летняя Кейт Миддлтон разработала ландшафтный проект «Назад к природе»

    Посмотреть на результат приехала 93-летняя Елизавета II.

    36-летний принц Уильям сопровождал супругу и бабушку во время прогулки. По словам очевидцев, наследник престола тепло поприветствовал Елизавету II поцелуем в щеку. Тоже самое сделала и Кейт, а затем сделала реверанс. Герцогиня провела королеве экскурсию по саду, рассказывая о своем проекте. На создание сада Миддлтон вдохновили воспоминания из детства: будучи ребенком она проводила много времени на природе, и ей хотелось передать этот опыт своим детям.

    Для прогулки Кейт выбрала цветочное платье Erdem — любимого бренда принцессы Евгении. Королева тоже остановилась на наряде с флористичными мотивами и накинула сверху салатовое пальто. Елизавета II осталась довольна проделанной работой герцогини и остальными экспонатами фестиваля.

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    Кейт Миддлтон устроила Елизавете II экскурсию по саду
    Кейт Миддлтон устроила Елизавете II экскурсию по саду
    Кейт Миддлтон устроила Елизавете II экскурсию по саду
    Кейт Миддлтон устроила Елизавете II экскурсию по саду
    Кейт Миддлтон устроила Елизавете II экскурсию по саду

    Ранее в саду уже побывало все семейство Кембриджских, включая принца Луи. Дети качались на качелях вместе с Кейт и Уильямом и играли на природе. Кстати, в саду герцогиня посадила любимые цветы принцессы Дианы, тем самым почтив ее память.

    Джерело: graziamagazine.ru

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