В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон

На видео Джордж раскачивается на качелях, а принц Уильям предлагает ему оценить проделанную его матерью работой

Новые снимки герцога и герцогини Кембриджских вместе с их детьми, пятилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и годовалым принцем Уильямом, сделанные в саду дикой природы в Челси, вызвали у их поклонников настоящий восторг – кадры, хоть и не были случайными, получились живыми и настоящими: дети от души резвились, а родители выглядели невероятно счастливыми.

Но Кенсингтонский дворец приготовил для поклонников британской королевской семьи еще один сюрприз: вчера в сети появилось милое видео, на котором принц Уильям ведет забавный диалог со своим старшим сыном.

How many marks out of for the #RHSChelsea Back to Nature Garden, Prince George? pic.twitter.com/rJ44lUrHzd