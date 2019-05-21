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    Жизнь

    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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    Принц Уильям и Джордж - В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    Принц Уильям и Джордж

    На видео Джордж раскачивается на качелях, а принц Уильям предлагает ему оценить проделанную его матерью работой

    Новые снимки герцога и герцогини Кембриджских вместе с их детьми, пятилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и годовалым принцем Уильямом, сделанные в саду дикой природы в Челси, вызвали у их поклонников настоящий восторг – кадры, хоть и не были случайными, получились живыми и настоящими: дети от души резвились, а родители выглядели невероятно счастливыми.

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    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    В сети появилось милое видео с сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон

    Но Кенсингтонский дворец приготовил для поклонников британской королевской семьи еще один сюрприз: вчера в сети появилось милое видео, на котором принц Уильям ведет забавный диалог со своим старшим сыном.

    В то время как принц Джордж раскачивается на качелях, принц Уильям предлагает ему оценить проделанную его матерью работой.

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    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
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