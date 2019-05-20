Бракосочетание двоюродной племянницы королевы Англии назвали самой стильной королевской свадьбой



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joinfo.ua

В Виндзоре состоялась третья королевская свадьба за последний год. Дочь Принца Майкла Кентского сочеталась браком с другом-финансистом, который ранее встречался с Пиппой Миддлтон

По мнению критиков, торжество стало самым модным и грамотным по части фэшн из всех предыдущих.

Когда приглашенные на свадьбу стали съезжаться к часовне, это было похоже на модный показ Парижской недели моды. Женщины выбрали трендовые наряды и расцветки. Можно было увидеть большое количество летящих летних платьев, хай-лоу, массивные рукава в стиле 80-х, цветочные узоры и удивительные туфли.

Члены королевской семьи и известные личности отдавали предпочтение именитым брендам: Luisa Beccaria, H&M, Catherine Walker, Kate Spade, Jane Taylor, Gul Hurgel, Self Portrait и другим.

Пиппа Миддлтон прибыла на свадьбу в голубом платье с акцентом на талии.

Возлюбленная Джеймса Миддлтон, француженка Ализе Тевене, выбрала летящее летнее платье стоимостью 50 фунтов стерлингов. Мама Кейт Миддлтон надела платье-пальто, которые так любит носить герцогиня Кембриджская.

Принцесса Беатрис отдала предпочтение готическому темно-синему платью с рюшами и сеткой. Ее мама, Сара Фергюсон, надела розовое платье с интересной деталью на рукаве.

Леди Амелия Виндзор, которую уже давно прозвали самой красивой монаршей особой, выглядела как принцесса в ярко-розовом платье в ромашки с пышными рукавами в стиле ретро.

Джерело: joinfo.ua