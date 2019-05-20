  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Бракосочетание двоюродной племянницы королевы Англии назвали самой стильной королевской свадьбой

    • Розсилка
    Бракосочетание двоюродной племянницы королевы Англии назвали самой стильной королевской свадьбой
    joinfo.ua

    В Виндзоре состоялась третья королевская свадьба за последний год. Дочь Принца Майкла Кентского сочеталась браком с другом-финансистом, который ранее встречался с Пиппой Миддлтон

    По мнению критиков, торжество стало самым модным и грамотным по части фэшн из всех предыдущих.

    Когда приглашенные на свадьбу стали съезжаться к часовне, это было похоже на модный показ Парижской недели моды. Женщины выбрали трендовые наряды и расцветки. Можно было увидеть большое количество летящих летних платьев, хай-лоу, массивные рукава в стиле 80-х, цветочные узоры и удивительные туфли.

    Члены королевской семьи и известные личности отдавали предпочтение именитым брендам: Luisa Beccaria, H&M, Catherine Walker, Kate Spade, Jane Taylor, Gul Hurgel, Self Portrait и другим.
    Пиппа Миддлтон прибыла на свадьбу в голубом платье с акцентом на талии.

    Возлюбленная Джеймса Миддлтон, француженка Ализе Тевене, выбрала летящее летнее платье стоимостью 50 фунтов стерлингов. Мама Кейт Миддлтон надела платье-пальто, которые так любит носить герцогиня Кембриджская.

    Принцесса Беатрис отдала предпочтение готическому темно-синему платью с рюшами и сеткой. Ее мама, Сара Фергюсон, надела розовое платье с интересной деталью на рукаве.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua

    Леди Амелия Виндзор, которую уже давно прозвали самой красивой монаршей особой, выглядела как принцесса в ярко-розовом платье в ромашки с пышными рукавами в стиле ретро.

    Джерело: joinfo.ua

    Читайте також
    мода и красота фотография Кейт Миддлтон Великобритания
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ