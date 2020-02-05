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    Жизнь

    Киану Ривз в учебнике по истории: автор прокомментировал мем на старом фото

    • Розсилка
    Киану Ривз в учебнике по истории: автор прокомментировал мем на старом фото

    Игорь Щупак объяснил, что ошибку допустили намеренно, чтобы внимательный читатель заметил там актера

    В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс нашли снимок, на котором канадский актер Киану Ривз обедает вместе со строителями. Оказалось, что фотожабу в книге разместили намеренно. Об этом заявил автор учебника по всемирной истории за 2018 Игорь Щупак - директор музея «Память еврейского народа и Холокоста в Украине», Украинского института изучения Холокоста «Ткума», кандидат исторических наук, заслуженный работник образования Украины.

    Щупак в Facebook объяснил, почему в школьном учебнике изображен мем, а не оригинальное фото. Дизайнер книги предложил автору фотографию, дополненную Киану Ривзом. Щупак предложил оставить снимок и таким образом хотел проверить школьников на внимательность.

    Как сообщал Главком, фотографию с печальным канадским актером Киану Ривзом нашли в украинском учебнике по всемирной истории для учеников 10 классов. Изображение звезды Голливуда прифотошопилы к фотографии «Обед на небоскребе» 1932 года. На фотожабы Киану Ривз обедает вместе со строителями.

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    Найти фотографию можно на 58 странице учебника.

    И вот так выглядит оригинал фото:

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    Отметим, что будем с Киану Ривзом появился в 2010 году.

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    Актера сфотографировали, когда он ел сэндвич на скамейке в парке. Фото стало популярным в интернете: пользователи, в частности, «подсаживали» Киану к различным героям.

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