Кіану Рівз у підручнику з історії: автор прокоментував мем на старому фото



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Ігор Щупак пояснив, що помилки припустилися навмисно, аби уважний читач помітив там актора

В українському підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас знайшли знімок, на якому канадський актор Кіану Рівз обідає разом з будівельниками. Виявилося, що фотожабу в книзі розмістили навмисно. Про це заявив автор підручника зі всесвітньої історії за 2018 рік Ігор Щупак – директор Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України.

Щупак у Facebook пояснив, чому в шкільному підручнику зображений мем, а не оригінальне фото. Дизайнер книги запропонував автору світлину, доповнену Кіану Рівзом. Щупак запропонував залишити знімок і таким чином хотів перевірити школярів на уважність.

Як повідомляв Главком, фотографію з сумним канадським актором Кіану Рівзом знайшли в українському підручнику з всесвітньої історії для учнів 10 класів. Зображення зірки Голлівуду прифотошопили до світлини «Обід на хмарочосі» 1932 року. На фотожабі Кіану Рівз обідає разом з будівельниками.

Знайти фотографію можна на 58 сторінці підручника.

Аось так виглядає оригінал фото:

Зазначимо, що мем з Кіану Рівзом з'явився у 2010 році.

Актора сфотографували, коли він їв сендвіч на лавці в парку. Фото стало популярним в інтернеті: користувачі, зокрема, «підсаджували» Кіану до різних героїв.



