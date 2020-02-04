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    Жизнь

    У звезды сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» диагностировали четвертую стадию рака груди

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    <p>48-летняя Шеннен Доэрти шокировала поклонников откровенным признанием</p> <div></div> - У звезды сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» диагностировали четвертую стадию рака груди

    48-летняя Шеннен Доэрти шокировала поклонников откровенным признанием

    У американской актрисы случился рецидив онкологического заболевания

    Звезда сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» Шеннен Доэрти сделала заявление о проблемах со здоровьем. Брюнетка дала интервью, в котором эмоционально рассказала о своих переживаниях. Период ремиссии внезапно закончился. У Шеннен диагностировали четвертую стадию рака груди.

    «Рак вернулся, вот почему я здесь. Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами. Я спрашиваю себя - почему я? А потом говорю себе - а почему не я? Кто этого заслуживает? Никто», - рассказала Доэрти в шоу «Доброе утро, Америка».

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    У звезды сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» диагностировали четвертую стадию рака груди
    У звезды сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» диагностировали четвертую стадию рака груди
    У звезды сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» диагностировали четвертую стадию рака груди
    У звезды сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» диагностировали четвертую стадию рака груди
    У звезды сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» диагностировали четвертую стадию рака груди
    У звезды сериалов «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» диагностировали четвертую стадию рака груди

    Артистка переживает о родственниках, которые помогают ей бороться. Она сознательно скрывала информацию о своем состоянии, чтобы чувствовать себя нужной и занятой. Поэтому Шеннен согласилась продолжить работу в ремейке «Беверли Хиллз».

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