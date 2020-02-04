Міністру освіти не сподобався Кіану Рівз у підручнику історії



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Міністр освіти та науки України Ганна Новосад

Ганна Новосад заявила про посилення експертиз та початок роботи Українського інституту розвитку освіти

Міністр освіти та науки України Ганна Новосад розкритикувала зображення актора Кіану Рівза на фото 1932 року «Обід на хмарочосі» в підручнику з всесвітньої історії.

Про це вона написала в Facebook.

«Мемчик у підручнику замість оригінальної фотографії - це все, що потрібно знати про підхід багатьох видавців до створення та верстки підручників», - написала вона.

За словами міністра, вона ще не бачила в Україні «жодного підручника без ляпів, де поважається авторство всіх візуальних матеріалів (і не лише візуальних), а підхід до викладу інформації логічний та сприяє кращому навчанню».

Новосад додала, що над цією проблемою «бився не один міністр».

«Зараз вчителі вже самі замовляють підручники, формат експертизи змінювали непомірну кількість разів. Глобальну корупцію - подолали. Якість - не з’явилась», - написала вона.

Міністр заявила, що вони «пішли найбільш кардинальним шляхом».

«Жорстка реорганізація ІМЗО, що сьогодні проводить останні експертизи підручників, та створення Українського інституту розвитку освіти, який має серйозно переглянути критерії відбору та експертизи», - написала вона, додавши, що перша пілотна експертиза відбудеться восени 2020 року.

Як повідомляв Главком, фотографію з сумним канадським актором Кіану Рівзом знайшли в українському підручнику з всесвітньої історії для учнів 10 класів. Зображення зірки Голлівуду прифотошопили до світлини «Обід на хмарочосі» 1932 року. На фотожабі Кіану Рівз обідає разом з будівельниками.

Знайти фотографію можна на 58 сторінці підручника.

Згодом автор підручника Ігор Щупак пояснив, що помилки припустилися навмисно, аби уважний читач помітив там актора.