Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен



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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Теперь Ким Кардашьян — многодетная мать, что не может не радовать реалити-звезду, которая в эти выходные сообщила поклонникам о рождении четвертого ребенка

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруг-артист Канье Уэст не спешат опубликовывать в соцсетях фотографии новорожденного малыша и даже не называют его имя.

Но, некоторыми подробностями Ким все же поделилась.

«Он здесь, и он прекрасен!», — поделилась Ким радостной новостью с подписчиками в Twitter. Фанаты надеялись вскоре увидеть мальчика и узнать, какое нестандартное имя супруги выдумали в этот раз, но вместо этого звезда решила поделиться своими наблюдениями.

«Он так похож на Чикаго, словно ее близнец. Конечно, со временем он поменяется, но пока он ее копия», — написала звезда в социальных сетях.

Семейство устроило вечеринку в честь рождения малыша, а после Кардашьян опубликовала несколько снимков в Instagram-аккаунте: «Всего неделю назад мы праздновали скорое рождение нашего сына, и вот он здесь! Я зря переживала: он самый спокойный и расслабленный из всех моих детей. Мы все его очень сильно любим!»

Как и Чикаго, которой в январе исполнился год, второго сына Ким родила суррогатная мать, поскольку врачи запретили звезде рожать самой. О том, что в семействе Кардашьян ожидается прибавление, стало известно в январе этого года, когда сестры посетили шоу Энди Коэна. В интервью изданию EOnline Ким рассказала, что всегда мечтала о большой семье и четырех детях: двух сыновьях и двух дочках. Теперь мечта звезды стала явью, с чем ее можно официально поздравить.

Джерело: graziamagazine.ru