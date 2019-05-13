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    Жизнь

    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст - Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен
    Ким Кардашьян и Канье Уэст

    Теперь Ким Кардашьян — многодетная мать, что не может не радовать реалити-звезду, которая в эти выходные сообщила поклонникам о рождении четвертого ребенка

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруг-артист Канье Уэст не спешат опубликовывать в соцсетях фотографии новорожденного малыша и даже не называют его имя.

    Но, некоторыми подробностями Ким все же поделилась.

    «Он здесь, и он прекрасен!», — поделилась Ким радостной новостью с подписчиками в Twitter. Фанаты надеялись вскоре увидеть мальчика и узнать, какое нестандартное имя супруги выдумали в этот раз, но вместо этого звезда решила поделиться своими наблюдениями.

    «Он так похож на Чикаго, словно ее близнец. Конечно, со временем он поменяется, но пока он ее копия», — написала звезда в социальных сетях.

    Семейство устроило вечеринку в честь рождения малыша, а после Кардашьян опубликовала несколько снимков в Instagram-аккаунте: «Всего неделю назад мы праздновали скорое рождение нашего сына, и вот он здесь! Я зря переживала: он самый спокойный и расслабленный из всех моих детей. Мы все его очень сильно любим!»

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    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен
    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен
    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен
    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен
    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен
    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен
    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен
    Ким Кардашьян рассказала о новорожденном сыне: Он прекрасен

    Как и Чикаго, которой в январе исполнился год, второго сына Ким родила суррогатная мать, поскольку врачи запретили звезде рожать самой. О том, что в семействе Кардашьян ожидается прибавление, стало известно в январе этого года, когда сестры посетили шоу Энди Коэна. В интервью изданию EOnline Ким рассказала, что всегда мечтала о большой семье и четырех детях: двух сыновьях и двух дочках. Теперь мечта звезды стала явью, с чем ее можно официально поздравить.

    Джерело: graziamagazine.ru

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