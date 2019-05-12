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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)

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    instagram / kimkardashian - Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    instagram / kimkardashian

    Светская львица вместе с мужем Канье Уэстом выбирает имя для сына из нескольких вариантов

    Весь мир поздравляет Ким Кардашян, которая стала мамой в четвертый раз. Сын светской львицы появился на свет благодаря суррогатной матери 10 мая. Об этом звезда сообщила в Twitter: «Он здесь, и он идеален!» По словам Кардашян, четвертый сын является точной копией младшей дочери Чикаго, которую также родила суррогатная мать.

    Позже светская львица поделилась фотографиями с «бэйби шауэра». За неделю до рождения сына Кардашян вместе с родными и близкими отпраздновала его появление.

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    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)
    instagram / kimkardashian

    «Я зря переживала, потому что это самый спокойный из всех моих детей, и все так сильно его любят», - написала Ким Кардашян.

    Инсайдер поделился с порталом People, что Канье Уэст с женой присутствовали в больнице во время родов. По словам источника, младенец «очень милый и похож на Ким». Трое детей поприветствовали брата. Старшая дочь Норт, которой исполнилось пять лет, казалась самой взволнованной.

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    дети Кардашьян
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