Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка (фото)



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Светская львица вместе с мужем Канье Уэстом выбирает имя для сына из нескольких вариантов

Весь мир поздравляет Ким Кардашян, которая стала мамой в четвертый раз. Сын светской львицы появился на свет благодаря суррогатной матери 10 мая. Об этом звезда сообщила в Twitter: «Он здесь, и он идеален!» По словам Кардашян, четвертый сын является точной копией младшей дочери Чикаго, которую также родила суррогатная мать.

Позже светская львица поделилась фотографиями с «бэйби шауэра». За неделю до рождения сына Кардашян вместе с родными и близкими отпраздновала его появление.

«Я зря переживала, потому что это самый спокойный из всех моих детей, и все так сильно его любят», - написала Ким Кардашян.

Инсайдер поделился с порталом People, что Канье Уэст с женой присутствовали в больнице во время родов. По словам источника, младенец «очень милый и похож на Ким». Трое детей поприветствовали брата. Старшая дочь Норт, которой исполнилось пять лет, казалась самой взволнованной.