Дочь известного украинского шоумена снялась в клипе Артема Пивоварова



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Артем Пивоваров и дочь Анатолия Анатолича - Алиса

На днях состоялась премьера видеоклипа Артема Пивоварова на композицию «No.1»

В съемках нового клипа Артема Пивоварова приняла участие старшая дочь известного украинского телеведущего Анатолия Анатолича - Алиса. Дебют на съемочной площадке оказался не из легких..

По задумке режиссера на нее должен был лить дождь. Но в тот съемочный день температура на улице составляла всего + 10 градусов. Чтобы девочка не заболела, воду грели до приемлемой температуры, а после съемок сразу укутывали ее в теплые одеяла.

«Для Алисы это был первый опыт съемок. Несмотря на то, что дочку много раз приглашали сниматься, мы не соглашались, пока она сама этого не захочет. И именно сейчас это было ее решение. Она послушала песню Артема, ей очень понравилось, и дочка загорелась идеей, которую ей предложил Тарас Голубков! По-настоящему готовилась и была настроена на непростую работу. В кадре на нее лил дождь, и как настоящая актриса она все сделала, как ей сказал режиссер. Съемки проходили легко – Алиса была настроена на несколько съемочных часов, но все получилось с первого дубля, так что уже через десять минут после входа в кадр ее сцена была готова. А после съемок Алиса сказала, что теперь хочет быть актрисой. Хотя до этого она хотела быть ветеринаром», - рассказал отец юного дарования.