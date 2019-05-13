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    Жизнь

    Lady in red: Кайли Дженнер в провокационном наряде появилась на дне рождения подруги

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    <span>Кайли Дженнер</span> - Lady in red: Кайли Дженнер в провокационном наряде появилась на дне рождения подруги
    Кайли Дженнер
    LegionMedia

    Кайли Дженнер не боится смелых экспериментов

     Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» удивила поклонников новым провокационным выходом.

    Молодая мама сделала ставку на красный total look и явно не прогадала. Кайли надела латексные брюки с высокой талией, которые дополнила укороченным топом с открытыми плечами и длинными рукавами.

    Завершением аутфита красотки стали лодочки и миниатюрная сумочка в виде тюбика от помады с раскрытой крышкой. Волосы звезда собрала назад и не стала изменять своему традиционному яркому макияжу.

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    Lady in red: Кайли Дженнер в провокационном наряде появилась на дне рождения подруги
    Lady in red: Кайли Дженнер в провокационном наряде появилась на дне рождения подруги
    LegionMedia

    В таком образе она появилась на праздновании дня рождения своей подруги Ирис Палмер в Голливуде.

    Джерело: graziamagazine.ru

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