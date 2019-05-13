Lady in red: Кайли Дженнер в провокационном наряде появилась на дне рождения подруги



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Кайли Дженнер LegionMedia

Кайли Дженнер не боится смелых экспериментов

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» удивила поклонников новым провокационным выходом.

Молодая мама сделала ставку на красный total look и явно не прогадала. Кайли надела латексные брюки с высокой талией, которые дополнила укороченным топом с открытыми плечами и длинными рукавами.

Завершением аутфита красотки стали лодочки и миниатюрная сумочка в виде тюбика от помады с раскрытой крышкой. Волосы звезда собрала назад и не стала изменять своему традиционному яркому макияжу.

В таком образе она появилась на праздновании дня рождения своей подруги Ирис Палмер в Голливуде.

Джерело: graziamagazine.ru