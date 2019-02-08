Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка



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Ким Кардашьян, Канье Уэст и их дети

Недавно Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем в четвертый раз станут родителями

Звезда реалити-шоу рассказала, что суррогатная мать вынашивает для них с Канье Уэстом сына, который родится уже в мае.

А вчера вечером Ким стала участницей The Tonight Show, на котором рассказала ведущему Джимми Фэллону о том, как они с супругом решились на четвертого ребенка. «Я слышала, что родители четверых детей более спокойные. Представляете?» — поделилась звезда.

Джимми усомнился в словах Кардашьян, так как сам воспитывает двоих детей. Однако Ким отметила, что «после двух становится легче». «Мне было действительно тяжело, когда родился второй ребенок. Намного тяжелее, чем когда появился третий», — отметила она.

По словам участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян», они с Канье поняли, что четвертый ребенок необходим для «равновесия» в семье. «Знаете, сейчас у нас полная несправедливость, дети сами разделились — как и с кем хотят проводить время. Так вот получилось, что у меня двое детей, а у мужа один!" — пошутила она.

Джерело: graziamagazine.ru