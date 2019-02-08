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    Жизнь

    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка

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    Ким Кардашьян, Канье Уэст и их дети - Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян, Канье Уэст и их дети

    Недавно Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем в четвертый раз станут родителями

    Звезда реалити-шоу рассказала, что суррогатная мать вынашивает для них с Канье Уэстом сына, который родится уже в мае.

    А вчера вечером Ким стала участницей The Tonight Show, на котором рассказала ведущему Джимми Фэллону о том, как они с супругом решились на четвертого ребенка. «Я слышала, что родители четверых детей более спокойные. Представляете?» — поделилась звезда.

    Джимми усомнился в словах Кардашьян, так как сам воспитывает двоих детей. Однако Ким отметила, что «после двух становится легче». «Мне было действительно тяжело, когда родился второй ребенок. Намного тяжелее, чем когда появился третий», — отметила она.

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    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка
    Ким Кардашьян впервые раскрыла пол четвертого ребенка

    По словам участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян», они с Канье поняли, что четвертый ребенок необходим для «равновесия» в семье. «Знаете, сейчас у нас полная несправедливость, дети сами разделились — как и с кем хотят проводить время. Так вот получилось, что у меня двое детей, а у мужа один!" — пошутила она.

    Джерело: graziamagazine.ru

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