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    Жизнь

    Экс-возлюбленная Владимира Кличко доказала, что не бросала ребенка

    • Розсилка
    Хейден Панеттьери - Экс-возлюбленная Владимира Кличко доказала, что не бросала ребенка
    Хейден Панеттьери
    instagram.com/haydenspanettiere

    На днях появилась информация о том, что Хайден Панеттьери отдала дочь экс-возлюбленному и практически с ней не видится

    Как ранее сообщал Scotch, американская актриса Хейден Панеттьери, которая в августе прошлого года разорвала помолвку с Владимиром Кличко, согласилась, чтобы их дочь жила вместе с отцом. 

    Инсайдер добавил, что Хейден не проводит сейчас много времени с девочкой и сознательно согласилась на то, чтобы ее воспитывал экс-жених.

    Но, судя по всему, заголовки в СМИ о том, что актриса «бросила дочь на произвол судьбы» заставили Хейден Панеттьери сильно понервничать,  и неожиданно для всех знаменитость поделилась фотографией с малышкой, подписав его: «Сладкие мгновения со спящим малышом».


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    Напомним, роман Хайден и Владимира начался в 2009 году. Они неоднократно расставались и снова сходились, пока в 2013 не объявили о помолвке. И хотя свадьбы так и не было, актриса и спортсмен воспитывают дочь Кайю Евдокию, ради которой после расставания пытались сохранить дружеские отношения.

    Сейчас Владимир проживает в Киеве, а Хайден в США. У Панеттьери появился новый возлюбленный — Брайан Хикерсон. По слухам, в личной жизни все в порядке и у Владимира. Он встречается с Сесилией Брекхус — девушка профессионально занимается боксом.

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