Экс-возлюбленная Владимира Кличко доказала, что не бросала ребенка



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Хейден Панеттьери instagram.com/haydenspanettiere

На днях появилась информация о том, что Хайден Панеттьери отдала дочь экс-возлюбленному и практически с ней не видится

Как ранее сообщал Scotch, американская актриса Хейден Панеттьери, которая в августе прошлого года разорвала помолвку с Владимиром Кличко, согласилась, чтобы их дочь жила вместе с отцом.

Инсайдер добавил, что Хейден не проводит сейчас много времени с девочкой и сознательно согласилась на то, чтобы ее воспитывал экс-жених.

Но, судя по всему, заголовки в СМИ о том, что актриса «бросила дочь на произвол судьбы» заставили Хейден Панеттьери сильно понервничать, и неожиданно для всех знаменитость поделилась фотографией с малышкой, подписав его: «Сладкие мгновения со спящим малышом».





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Напомним, роман Хайден и Владимира начался в 2009 году. Они неоднократно расставались и снова сходились, пока в 2013 не объявили о помолвке. И хотя свадьбы так и не было, актриса и спортсмен воспитывают дочь Кайю Евдокию, ради которой после расставания пытались сохранить дружеские отношения.

Сейчас Владимир проживает в Киеве, а Хайден в США. У Панеттьери появился новый возлюбленный — Брайан Хикерсон. По слухам, в личной жизни все в порядке и у Владимира. Он встречается с Сесилией Брекхус — девушка профессионально занимается боксом.