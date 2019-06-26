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    Жизнь

    Ким Кардашьян запустила собственную линию корректирующего белья

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян запустила собственную линию корректирующего белья
    Ким Кардашьян

    38-летняя Ким Кардашьян запустила авторскую линию утягивающего белья для женщин

    Американская звезда, актриса и фотомодель выделяет ключевой особенностью коллекции удобство для тех, кто любит носить вечерние платья.

    Ким поделилась с поклонниками первыми снимками белья Kimono Solutionwear. На фото — звезда в утягивающем боди светло-кофейного оттенка стоит в окружении людей, одетых в белье её марки.

    Кардашьян работала над проектом весь прошедший год. Она рассказала подписчикам в Instagram, что её вдохновило и в чем она видит концепцию белья.

    «Я увлекаюсь этим уже 15 лет. Кимоно — мой взгляд на форму одежды, это действительно эффективное решение для женщин. Мне всегда хотелось создать свой собственный стиль. Я так часто сталкивалась с тем, что не могла найти утягивающее белье, которое сочеталось бы с оттенком моей кожи. Поэтому необходимо было единое решение», — заявила модель.

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    Ким Кардашьян запустила собственную линию корректирующего белья
    Ким Кардашьян запустила собственную линию корректирующего белья
    Ким Кардашьян запустила собственную линию корректирующего белья

    Кардашьян обратила внимание на то, что белье производится в 9 оттенках и в размерах XXS — 4XL, а также есть специальная модель для платьев с разрезом в виде ассиметричных корректирующих шортиков.

    Джерело: graziamagazine.ru

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