Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram



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Ирина Шейк

О разрыве голливудского актера Брэдли Купера и его возлюбленной, известной модели Ирины Шейк не прекращают говорить

Несмотря на окончание отношений с Брэдли, Ирина продолжает вести активную социальную жизнь, участвовать в модных показах и щеголять роскошной фигурой на своей странице в Instagram.

То в сексуальном купальнике, то в топе и мини-юбке, то в леопардовом платье с глубоким декольте - похоже, Ирина стремится показать экс-бойфренду, кого он потерял!

Ну а поклонники не перестают поддерживать эффектную красотку в соцсетях лайками и комментариями.

Стоит отметить, что поддержать именитую модель и понянчить внучку приехала мама Ольга Шайхлисламова.