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    Жизнь

    Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram

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    Ирина Шейк - Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram
    Ирина Шейк

    О разрыве голливудского актера Брэдли Купера и его возлюбленной, известной модели Ирины Шейк не прекращают говорить

    Несмотря на окончание отношений с Брэдли, Ирина продолжает вести активную социальную жизнь, участвовать в модных показах и щеголять роскошной фигурой на своей странице в Instagram.

    То в сексуальном купальнике, то в топе и мини-юбке, то в леопардовом платье с глубоким декольте - похоже, Ирина стремится показать экс-бойфренду, кого он потерял! 

    Ну а поклонники не перестают поддерживать эффектную красотку в соцсетях лайками и комментариями.

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    Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram
    Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram
    Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram
    Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram
    Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram
    Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram
    Брэдли Купер будет кусать локти: сексуальные фото Ирины Шейк покоряют Instagram

    Стоит отметить, что поддержать именитую модель и понянчить внучку приехала мама Ольга Шайхлисламова.

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