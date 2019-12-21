Кинокритики назвали лучший сериал 2019 года, и это не «Игра престолов»



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На второе место подняли сериал «Дрянь», а вот на третьей строке оказался «Чернобыль»

На первом месте списка оказалась комедийная драма «Наследники»

Кинокритики издания The Guardian взяли на себя смелость составить рейтинг лучших телесериалов, вышедших в уходящем 2019 году. На первом месте списка оказалась комедийная драма от телеканала HBO – «Наследники».

Стоит отметить, что в 2019 вышел уже второй сезон проекта, был показан еще в 2018 году. Сюжет «Наследников» не самый типичный и рассказывает о влиятельной американской семье медиамагнатов, в которой, разумеется, есть определенные проблемы. В главных ролях снялись Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин, Питер Фридман и Хиам Аббасс.

На второе место подняли сериал «Дрянь», а вот на третьей строке оказался «Чернобыль». В списке лучших также оказались «Годы», «Добродетели», «Невероятное», «Жизни матрешки», ток-шоу «Это время с Аланом Патриджем» и «Катастрофа», а также «Эйфория». Примечательно, что популярный сериал «Игра престолов» в рейтинг не попал.