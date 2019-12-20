Малыш Йода стал героем обложки журнала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Малыш Йода впервые появляется в конце первой серии, когда за ним посылают главного героя — наемника с планеты Мандалор

«Новая надежда», — гласит вынос на обложке

Журнал The Hollywood Reporter сделал героем своей обложки малыша Йоду – нового фаворита поклонников «Звездных войн». «Приветствуем Новый год (и десятилетие) вместе с малышом Йодой», – написала редакция журнала в своем Instagram.

Малыш Йода – персонаж нового сериала «Мандалорец». Это спин-офф «Звездных войн», который выходит на стриминговом сервисе Disney+. Его сюжет разворачивается через пять лет после событий фильма «Возвращение джедая».