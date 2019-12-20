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    Шоу-биз

    Малыш Йода стал героем обложки журнала

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    <p>Малыш Йода впервые появляется в конце первой серии, когда за ним посылают главного героя &mdash; наемника с планеты Мандалор</p> <div></div> - Малыш Йода стал героем обложки журнала

    Малыш Йода впервые появляется в конце первой серии, когда за ним посылают главного героя — наемника с планеты Мандалор

    «Новая надежда», — гласит вынос на обложке

    Журнал The Hollywood Reporter сделал героем своей обложки малыша Йоду – нового фаворита поклонников «Звездных войн». «Приветствуем Новый год (и десятилетие) вместе с малышом Йодой», – написала редакция журнала в своем Instagram.

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    Малыш Йода – персонаж нового сериала «Мандалорец». Это спин-офф «Звездных войн», который выходит на стриминговом сервисе Disney+. Его сюжет разворачивается через пять лет после событий фильма «Возвращение джедая».

     

    знаменитости Новый год Сериал
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