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    Кирилл Тимошенко трогательно поздравил с днем рождения своего котика

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    Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко вместе с женой - Кирилл Тимошенко трогательно поздравил с днем рождения своего котика
    Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко вместе с женой

    Политик попал в конфуз

    Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко трогательно поздравил жену с днем рождения. В поздравительном посте в фейсбуке политик называет жену «котиком» и благодарит ее за сына.

    Кроме того, Тимошенко попал в конфуз, сделав в небольшом тексте две ошибки.

    «Спасибо тебе, (в данном случае запятая не нужна, – «Главком») за нашего Семена – он крут, потому что мы любима (вероятно, Тимошенко имел в виду «любим») друг друга», – написал заместитель руководителя Офиса президента, который подписан в Facebook латиницей на российский манер Kirill Timoshenko.

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    Напомним, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который отвечает на Банковой за региональную политику и курирует проект «Большая стройка», во второй день нового года купил жене имение под Киевом за 10 млн грн (фото).

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: знаменитости День рождения курьез Кирилл Тимошенко
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    Кирилл Тимошенко трогательно поздравил с днем рождения своего котика