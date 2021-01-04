ЗМІ: Куратор «Великого будівництва» на Новий рік купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн (фото)

Зараз сім'я Тимошенко: Кирило, Олена і їх син Семен (3 роки) живуть на Лук'янівці, в новобудові поруч з СІЗО і кінотеатром

Територія селища, де придбав будинок Кирило Тимошенко, закрита і добре охороняється

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає на Банковій за регіональну політику і курує проєкт «Велике будівництво», придбав у другий день нового року заміський маєток недалеко від Києва. Про це повідомляє Страна.ua.

Журналісти зазначають, що Тимошенко оформив будинок і землю в елітному котеджному містечку на дружину Олену.

«Родина Тимошенків поклала око на маєток в котеджному містечку «Альпійка» поблизу села Підгірці ще влітку минулого року. Тоді вони пригледіли двоповерховий особняк проєкту «Зальцбург», – пише видання.

Як повідомили джерела в оточенні чиновника, він навіть вніс передоплату, а в середині липня минулого року на дружину Тимошенко були оформлені дві невеликі ділянки загальною площею шість соток, що біля будинку.

І ось, 2 січня 2021 року сімейна пара придбала там ще 27 соток землі і особняк на 354 кв. м.

(фото клікабельне)

«Територія селища, що розташована прямо біля підніжжя легендарних Змієвих валів, закрита і добре охороняється. На 11 гектарах всього пів сотні будинків навколо джерельного озера. На продаж виставлені ще кілька об'єктів, оскільки 90% маєтків вже розпродані. Для мешканців облаштовано поле для гри в міні-футбол, тенісний корт, дитячий майданчик і набережна для прогулянок біля водойми», ─ пише видання.

За словами мешканців, мінус цього котеджного містечка – величезна сміттєзвалище («полігон №5»), що розташоване неподалік.

Журналісти побували в селищі, де розташований новий маєток Тимошенків.

«Його двір ще не облагороджений, а будинок виглядає зовсім не обжитим. Прямо перед входом лежать гори будматеріалів, а на галявинах засохле листя і гілки. Маєток сильно виділяється на тлі володінь інших мешканців, у яких ідеально вистрижені зелені газони і ландшафтний дизайн на ділянці. Тобто новим власникам доведеться ще серйозно витратитися на ремонт. Так що у сім'ї Кирила Тимошенка буде своє особисте «велике будівництво», – наголошують журналісти.

Зовні двоповерхова вілла в «альпійському» стилі готова на 100%.

Всередині, судячи з опису, є чотири спальні, три санвузли, гараж на два автомобілі. На першому поверсі кухня з їдальнею зоною, вітальня і робочий кабінет. На другому поверсі: кімната господарів, дитяча, вітальня і ще одна під будь-які потреби мешканців. На задній двір виходить крита веранда для барбекю.

Новорічний подарунок дружині коштує мінімум 10 000 000 грн. Ця сума виходить, якщо помножити площу купленого будинку на вартість квадратного метра особняків, які зараз є у продажу в тому ж селищі - $ 1000-1300 або близько 28 000-37 000 грн (за курсом НБУ). Ці цифри включають в себе і вартість землі.

Видання пише, що судячи з декларації, Кирило Тимошенко може дозволити собі таку покупку. «Тільки в готівці він з дружиною тримає понад $ 1,3 млн. Плюс ще близько $ 100 тисяч у них в сукупності є на депозитах. Будинок і земля – це не єдині великі покупки Кирила Тимошенка після призначення на посаду в Офіс президента. Влітку 2019 року він купив кросовер BMW X5 за 2 640 653 гривень», – йдеться у статті.

Зараз сім'я Тимошенко: Кирило, Олена і їх син Семен (3 роки) живуть на Лук'янівці, в новобудові поруч з СІЗО і кінотеатром.

У нього простора квартира на 181 квадрат по вулиці Коперника і три паркомісця в цьому житловому комплексі.

Дружина керує приватною кіношколою для дітей і дорослих на базі студії Film.ua. Восени пара відзначила 7 років з дня весілля.