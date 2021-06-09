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    Меган Маркл показала новорожденную дочь Елизавете II

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    Меган Маркл показала новорожденную дочь Елизавете II

    Молодые родители познакомили королеву и Лилибет Диану по видеосвязи

    Принц Гарри и Меган Маркл показали дочь прабабушке вскоре после рождения, пишет Page Six со ссылкой на People.

    По сообщению источника издания, герцог и герцогиня Сассекские «были очень взволнованы и не могли дождаться, чтобы осчастливить королеву новостью о рождении правнучки». Они позвонили Елизавете II прямо из клиники в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

    Другой источник People предполагает, что Меган и Гарри просили у королевы разрешения назвать ребенка в ее честь (Лилибет — домашнее прозвище Елизаветы II).

    Лилибет Диана родилась 4 июня. Принц Чарльз был невероятно счастлив из-за рождения внучки, несмотря на холод в отношениях с Гарри.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

    Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

    «Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

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    Теги: знаменитости дети
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    Меган Маркл показала новорожденную дочь Елизавете II