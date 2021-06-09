40-летняя внучка Чапкиса сверкнула роскошными формами в облегающем платье (фото)

Девушка ошеломила фигурой

Внучка легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, известная итальянская актриса Анна Сафрончик очаровала роскошным видом.

На странице в Instagram, где за жизнью артистки наблюдают более полумиллиона фанатов, знаменитость запостила серию фото в довольно откровенном платье. Анна появилась в наряде, расшитом камнями, с декольте, вырезами и белой юбкой с экстремальным разрезом до бедра.

Свой образ звезда дополнила украшениями, укладкой и эффектным макияжем.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах "Противоположности притягиваются", "Запутанная история" и сериале "Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу".

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.