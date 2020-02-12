Коби Брайант в день трагедии ездил в церковь к священникам



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В день трагедии была очень плохая видимость. На небе был плотный слой облаков и туман

Храм, посетил спортсмен, расположен в восьми километрах от дома легендарного баскетболиста

Баскетболист Коби Брайант, который разбился на вертолете вместе с одной из своих дочерей и другими пассажирами, за несколько часов до трагедии посещал церковь Нашей Королевы Ангелов. Храм расположен в восьми километрах от дома спортсмена. Известно, что баскетболист проснулся еще до рассвета и поехал в церковь в гордом одиночестве. В храме он пообщался со священниками, после чего отправился домой.

Добавим, что накануне трагедии Коби Брайант гулял с трехлетней дочкой Бьянкой по торговому центру, недалеко от своего дома. Как отмечают очевидцы, спортсмен был задумчив. Вместе с дочкой Брайант остановился около пруда. Они вдвоем смотрели на золотых рыбок.

Кстати, накануне трагедии Коби Брайант поздравил своего товарища, баскетболиста Леброна Джеймса, который смог обойти его по количеству очков, набранных за карьеру в НБА. По этому случаю в соцсетях он даже разместил пост. Тогда, конечно, никто и представить не мог, что это будет последняя запись звезды.