  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Дан Балан влюблен в 20-летнюю студентку

    • Розсилка
    Дан Балан влюблен в 20-летнюю студентку

    Отношения Дана Балана и Анастасии длятся около года

    Звездным тренерам шоу «Голос страны» Тине Кароль и Дану Балану уже давно приписывают роман, а звезды лишь поддерживают домыслы - в новом юбилейном десятом сезоне проекта они также демонстрировали живой интерес и даже ревновали друг друга. Однако молдавский артист встречается с совершенно другой девушкой.

    Возлюбленная Балана - 20-летняя Анастасия из Харькова. Девушка - студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, увлекается танцами, а в прошлом году стала королевой красоты своего вуза.

    Утверждается, что девушка часто бывает на съемках Голоса страны, а также отдыхала вместе с Даном в Буковеле и Бухаресте.

    В соцсетях Анастасия открыто общается со своими подписчиками. На вопрос «Ты была на съемках Голоса. Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?» она ответила: «Роман, написанный рукой гения». Таким образом она намекнула на то, что роман Тины Кароль и Дана Балана придумал продюсер шоу Голос страны.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Дан Балан влюблен в 20-летнюю студентку
    Дан Балан влюблен в 20-летнюю студентку
    Дан Балан влюблен в 20-летнюю студентку
    Дан Балан влюблен в 20-летнюю студентку

    Кроме того, судя по фото из социальных сетей, девушка бывает дома у музыканта - это можно заметить по картинам на стене.

    Джерело: viva.ua

    знаменитости фотография певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ