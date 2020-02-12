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    Шоу-биз

    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)

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    <p>54-летняя актриса Элизабет Херли обладает потрясающей фигурой</p> <div></div> - 54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)

    54-летняя актриса Элизабет Херли обладает потрясающей фигурой

    Фото: instagram.com/elizabethhurley1/

    Британка не упускает подчеркнуть возможности подчеркнуть идеальное тело откровенными нарядами

    Звезда фильма «Ослепленный желаниями», 54-летняя актриса Элизабет Херли отдохнула в компании друзей в Джайсалмере - городе посредине Великой индийской пустыни.

    Элизабет была одета в полупрозрачный наряд Julien Macdonald с принтом, который едва прикрыл пикантные места и подчеркнул ее стройную фигуру. Экзотический образ актриса дополнила тиарой, роскошным колье и крупными серьгами. Она оставила волосы распущенными и сделала макияж в оттенках наряда.

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    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    54-летняя Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин (фото)
    Фото: instagram.com/elizabethhurley1/

    Херли часто публикует снимки в бикини. Однако звезда призналась, что не появляется в купальнике на публике, потому что считает себя слишком старой для этого, а вот публикация фото в социальные сети - другое дело. Кроме того, она всегда прикрывает тело парео, когда прогуливается по пляжу, где есть люди.

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