Кому достанется наследство Романа Виктюка

Талызина рассказала, что за всю свою жизнь режиссер не нажил огромных богатств

Советская и российская актриса Валентина Талызина в интервью российским СМИ откровенно рассказала о романе с умершим режиссером Романом Виктюком, а также о его нажитом богатстве и наследстве.

По словам артистки, отношения между ними были около 65 лет назад, после этого они некоторое время не общались, пишет «Комсомольская правда».

Талызина рассказала, что за всю свою жизнь режиссер не нажил огромных богатств. Вероятней всего, наследство достанется родственникам из Львова – двум сестрам и племяннице Виктюка.

«Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди. Если таковых родственников нет, то в права вступают наследники второй очереди», – сообщил адвокат Сергей Жорин.

Напомним, Роман Виктюк Работал режиссером во Львовском и Киевском ТЮЗах, Русском драматическом театре Литовской ССР, преподавал в студии при Киевском театре им.И.Франко, в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

Ставит спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Калинине (Тверь), Киеве, Нижнем Новгороде, Риге, Вильнюсе и других городах. Осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии. Всего поставил более 200 спектаклей.

В 1991 году создал в Москве частный Театр Романа Виктюка, который в 1996-м получил статус государственного.

Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.