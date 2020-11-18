Романа Виктюка похоронят во Львове

Прощание с артистом состоится в Москве

Прощание с украинским режиссером Романом Виктюком состоится в Москве, похоронить его планируют во Львове рядом с родителями. Об этом сообщает пресс-атташе театра.

Виктюк скончался во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни.

«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с артистом в Москве состоится.

«Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице», — заявили в театре.

Роман Виктюк в октябре попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

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