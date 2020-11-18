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    Жизнь

    Романа Виктюка похоронят во Львове

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    Украинский режиссер Роман Виктюк - Романа Виктюка похоронят во Львове
    Украинский режиссер Роман Виктюк

    Прощание с артистом состоится в Москве

    Прощание с украинским режиссером Романом Виктюком состоится в Москве, похоронить его планируют во Львове рядом с родителями. Об этом сообщает пресс-атташе театра.

    Виктюк скончался во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни.

    «Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что прощание с артистом в Москве состоится.

    «Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице», — заявили в театре.

    Роман Виктюк в октябре попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: Львов умер театр новости
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