Подруга Романа Виктюка оценила наследство знаменитого режиссера

Просторная квартира в элитном доме с видом на Кремль и Госдуму досталась Виктюку в 90-х

Театральный режиссер Роман Виктюк владел квартирой в доме на Тверской улице в Москве, которая раньше принадлежала сыну, а затем внуку советского вождя Иосифа Сталина. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его подруга, народная артистка Валентина Талызина.

По оценке издания, режиссер зарабатывал в театре около шести миллионов рублей в год. «Все деньги он тратил на пиджаки, была у него такая страсть. Ничего не откладывал, не копил», — призналась Талызина. Постановщик жил один, детей у него не было. По всей вероятности, новыми владельцами элитной недвижимости станут его близкие родственники из Львова — две сестры и племянница.

Просторная квартира в элитном доме с видом на Кремль и Госдуму досталась Виктюку в 90-х от тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова. В настоящее время стоимость апартаментов оценивается в 50 миллионов рублей.

84-летний Виктюк скончался 17 ноября. Причиной смерти украинского театрального режиссера стала тромбоэмболия. Прощание с Виктюком пройдет 20 ноября в Москве. Позднее его похоронят во Львове рядом с родителями.