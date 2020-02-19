Конец эпохи бедности: «Слуга» народа пришла на работу с сумкой за 62 тысячи гривен (фото)



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Депутат «Слуги народа» по округу №171 Виктория Кинзбурская Фото: facebook.com/kinzburskaya

Очередная «слуга» выгуляла в Раде модную обновку не по доходам

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Виктория Кинзбурская похвасталась на работе модным предметом роскоши. Народная избранница пришла на заседание с сумкой Prada зеленого цвета за 62 тысячи гривен. Журналистка Анна Стешенко отмечает, что это на 20 тысяч больше месячной зарплаты депутата.

«Знакомьтесь, депутат «Слуги народа» по округу №171 Виктория Кинзбурская. До избрания в парламент была «простой» чиновницей. Согласно декларации, поданной в 2019, ее годовая зарплата составила всего лишь 87.225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. Но сегодня в Раду она пришла с известной и очень узнаваемой сумкой зеленого цвета (совпадение?) Prada стоимостью 62.776 грн. Это на 20.000 грн больше даже месячной з.п. «без депутатских», - написала Анна Стешенко

Также журналистка отметила, что согласно декларации, семья депутата не шикует. Во владении бюджетное авто 2016 года, квартира и даже кредит.