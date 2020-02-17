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    Виктория Бекхэм устроила показ новой коллекции

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    Виктория Бекхэм устроила показ новой коллекции

    В СМИ рассказывали о возможном банкротстве бренда, в Лондоне феерично представили осенне-зимнюю коллекцию одежды

    Акции бренда Victoria Beckham Бренд Виктории Бекхэм оказался на грани банкротства, – СМИ существенно упали. Эксперты западных СМИ отметили, что стоимость популярной в мире компании снизилась на 36 миллионов долларов, поэтому бренд оказался на грани банкротства.

    Однако сама Виктория Бекхэм не намерена паниковать из-за кризиса и уже начала принимать соответствующие меры. Так, дизайнер отказалась от услуг частного водителя и флориста, что существенно уменьшило расходы компании.

    Кроме того, она создала новую коллекцию одежды, которая уже привлекла внимание всего мира.

    Зрелищное шоу состоялось в Лондоне 15 февраля. Почетными гостями показа линии одежды Victoria Beckham стали родственники дизайнера – муж Дэвид Бекхэм с детьми, а также мама Виктории Джеки Адамс и ее свекровь Сандра Джорджина Вест.

    Единственным, кто не посетил семейное мероприятие, был старший сын супругов Бруклин Бекхэм, который, согласно инстаграм-странице, наслаждается отдыхом со своей девушкой Николой Пельтц.

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    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham

    Не пропустила фэшн-событие и подруга Виктории Бекхэм – главный редактор Vogue Анна Винтур. По традиции, она села в первый ряд, рядом с семьей дизайнера.

    мода и красота фотография традиции СМИ акции одежда
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