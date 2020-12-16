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    Жизнь

    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы

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    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы

    Обладателем первого места в категории «Млекопитающие» стал итальянец Роберто Маркеджани

    Nature Photographer of The Year  — конкурс для фотографов дикой природы, которые борются за звание самого лучшего в своей сфере. В этом соревновании выигрывают не только люди, но и сама природа, ведь часть доходов от него идет на поддержку различных природоохранных проектов.

    В 2020 году лучшим фотографом по версии NPOTY стал итальянец Роберто Маркеджани и его снимок под названием «Парк юрского периода». Но и другие фотографии от него не отстают!

    Победителем всего конкурса, а также обладателем первого места в категории «Млекопитающие» стал итальянец Роберто Маркеджани. Снимок, ставший лучшим в 2020 году, он сделал в одном из национальных парков Кении. Роберто рассказал, что нашел отличный кадр с лесом и ждал, пока в нем появятся жирафы. В конце концов его упорство было вознаграждено.

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    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы
    Конкурс на лучшее фото дикой природы 2020 года: объявлены лучшие работы

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: в мире животных фотография
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