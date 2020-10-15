  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей

    • Розсилка
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей

    Другие фотографии победителей и финалистов конкурса можно увидеть на сайте музея

    13 октября Музей естествознания в Лондоне объявил победителей конкурса «Wildlife Photographer of the Year». Имя лучшего фотографа дикой природы огласила герцогиня Кембриджская Кэтрин — она является покровительницей музея. В 2020 году лучшим среди взрослых стал россиянин Сергей Горшков и его фото амурской тигрицы, а среди молодых фотографов победила Лиина Хейкиннен из Финляндии со снимком молодого лиса.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей
    Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей

    Конкурс на звание главного фотографа дикой природы проводится уже в 56 раз, и в этом году профессионалы и любители со всего мира отправили на него около 49000 снимков в надежде на то, что они станут лучшими из лучших.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    в мире животных фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies