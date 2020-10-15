Конкурс на лучшего фотографа дикой природы показал победителей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Другие фотографии победителей и финалистов конкурса можно увидеть на сайте музея

13 октября Музей естествознания в Лондоне объявил победителей конкурса «Wildlife Photographer of the Year». Имя лучшего фотографа дикой природы огласила герцогиня Кембриджская Кэтрин — она является покровительницей музея. В 2020 году лучшим среди взрослых стал россиянин Сергей Горшков и его фото амурской тигрицы, а среди молодых фотографов победила Лиина Хейкиннен из Финляндии со снимком молодого лиса.

Конкурс на звание главного фотографа дикой природы проводится уже в 56 раз, и в этом году профессионалы и любители со всего мира отправили на него около 49000 снимков в надежде на то, что они станут лучшими из лучших.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.