15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»



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Собрали для вас несколько занятных вещей

«Вот что будет, если положить маркер в духовку, нагретую до 180 градусов, на 10 минут», - комментируют фото пользователи сети.

Есть много любопытных вещей, о которых мы не задумываемся. Что будет, если много лет перемешивать суп одной и той же ложкой? Что произойдет с маркером, если положить его в разогретую духовку? Как будет выглядеть фотография, если во время съемки панорамы вращать телефон?

Пользователи сети делятся фотографиями своих спонтанных экспериментов, и мы собрали для вас несколько занятных вещей.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.