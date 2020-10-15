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    Курьез

    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»

    • Розсилка
    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»

    Собрали для вас несколько занятных вещей

    «Вот что будет, если положить маркер в духовку, нагретую до 180 градусов, на 10 минут», - комментируют фото пользователи сети.

    Есть много любопытных вещей, о которых мы не задумываемся. Что будет, если много лет перемешивать суп одной и той же ложкой? Что произойдет с маркером, если положить его в разогретую духовку? Как будет выглядеть фотография, если во время съемки панорамы вращать телефон?

    Пользователи сети делятся фотографиями своих спонтанных экспериментов, и мы собрали для вас несколько занятных вещей.

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    на весь екран згорнути
    Вот что будет с лопатой после посадки примерно 90 тысяч деревьев
    Вот так солнце «покрасило» футболку за много лет, пока она валялась в машине
    Вот таким вырастет бамбук без туристов
    Что будет, если оставить яблоко и банан на 6 месяцев в офисном шкафчике, уйдя на карантин
    Вот что произошло, когда в емкость с остатками белого мыла долили прозрачное
    Вот что происходит с сардинами в морозилке
    Вот что будет с жидкими антибиотиками, если их не хранить в холодильнике
    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»
    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»
    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»
    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»
    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»
    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»
    15 курьезных фото, которые показывают ответы на вопросы «что будет, если…»

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    фотография курьез
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