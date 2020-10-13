Матрица дала сбой: курьезные фото совпадений, от которых становится не по себе



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Собрали фото совпадений, которые заставят вас подумать: «А что, если Нео был прав?»

Вышедший более 20 лет назад фильм с участием Киану Ривза породил множество теорий заговора. Согласно одной из них, наш мир — это всего лишь иллюзия и симуляция искусственного интеллекта, которая порой дает сбой.

Мы собрали фото совпадений, которые заставят вас подумать: «А что, если Нео был прав?»

«Занавеска в душе в снятом нами домике имеет обратный узор привезенного нами одеяла», «Сбой матрицы в общественном транспорте», «Стал свидетелем вот такого зрелища на одной из остановок», «Матрица думала, что сможет меня обмануть с помощью разной обуви», «Наконец и я стал свидетелем глюка в матрице», «Мои коты выглядят так, словно их раздвоили», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает